مستشفى الملك فيصل يوفر وظائف شاغرة للعمل بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

وفَّر مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عدد من الوظائف الصحية والفنية والإدارية الشاغرة للمواطنين والوافدين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في تخصصات عدة؛ للعمل بفروع المستشفى في الرياض.

وأوضح المستشفى أنّ الوظائف المتاحة هي: ” كاتب: شهادة الثانوية العامة فأعلى، مساعد ثاني طب أسنان: درجة البكالوريوس في تخصص طب الأسنان، فني أنظمة حريق ثاني: الشهادة التقنية في مجال ذي الصلة، تقني طبي- علم الوراثة الخلوي: درجة البكالوريوس في تخصص التكنولوجيا الطبية، أو المجالات ذات الصلة، باحث مشارك- علم الأمراض المقارن والتشخيص المخبري: درجة الماجستير أو البكالوريوس في العلوم البحثية ” .

ويبدأ التقديم على الموقع الإلكتروني من خلال الرابط هنا ، من تاريخ 10 مارس 2018م.