نوال الزغبي تستعد لإحياء حفلا ضخما ببيروت

نورة الشهري(صدى):

تستعد النجمة اللبنانية نوال الزغبي، لإحياء حفل غنائي ضخم في المدينة اللبنانية بيروت، وذلك يوافق يوم 22 مارس المقبل.

ولأن نوال تحرص دائما على مشاركة جمهورها أهم لحظاتها ، قامت بنشر تغريده لهم على حسابها الشخصي في موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” منذ ساعات قليلة.

حيث قالت نوال: ” بشوفكن يوم 22 مارس ببيروت بساحة النجمة لنحتفل بعيد الأم بأضخم مهرجانات بيروت “.

مع العلم أن نوال تواصل التحضيرات لألبومها الغنائي الجديد استعدادًا لطرحه الفترة المقبلة.