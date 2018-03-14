نوال الزغبي تستعد لإحياء حفلا ضخما ببيروت
تستعد النجمة اللبنانية نوال الزغبي، لإحياء حفل غنائي ضخم في المدينة اللبنانية بيروت، وذلك يوافق يوم 22 مارس المقبل.
ولأن نوال تحرص دائما على مشاركة جمهورها أهم لحظاتها ، قامت بنشر تغريده لهم على حسابها الشخصي في موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” منذ ساعات قليلة.
حيث قالت نوال: ” بشوفكن يوم 22 مارس ببيروت بساحة النجمة لنحتفل بعيد الأم بأضخم مهرجانات بيروت “.
مع العلم أن نوال تواصل التحضيرات لألبومها الغنائي الجديد استعدادًا لطرحه الفترة المقبلة.
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