9 أطعمة تزيد حجم البطن.. توقفي عنها

أماني الغامدي(صدى):

إن أصعب دهون موجودة بالجسم هي دهون منطقة البطن فهي تسمى بالدهون العنيدة لأنها تزول لصعوبة للغاية، ولكن العجيب هو أنها تتراكم بسهولة، فإذا حاولت ممارسة التمارين الرياضية وإتباع نظام غذائي محدد ولكن بلا جدوى، فأعلم أنه يوجد خطأ يجب معالجته أولاً، فمن الممكن أن تناول بعض الأطعمة قد يمحي كل مجهودك الذي تقوم به، فلا تستلم وتعرف على تلك الأطعمة للتخلص من تلك الدهون لتحصل على بطن مسطحة رائعة، تابعوا القراءة:

1. التخلي عن تناول المشروبات الغازية

دائماً ما نسمع هذا المعلومة ولكن يوجد بعض الأشخاص لا يزالون يتناولونها ويجدون صعوبة في التخلص من تلك العادة، ولكن إذا كنت تريد حقاً التخلص من دهون منطقة البطن، فيجب التوقف عن شرب المشروبات الغازية، فحتى المشروبات منخفضة السعرات الحرارية غير مفيدة فهي تُبطئ من عملية التمثيل الغذائي وبالتالي تُحفز الجسم لكسب الدهون.

2. لا تشتري العلكة!!!

يتلقى الدماغ والمعدة عند مضغ العلكة إشارات بأن يستعدوا لقدوم الطعام. بالإضافة إلى ذلك، فأثناء المضغ تقوم اللثة بالإفراط في إنتاج حمض المعدة، ويكون نتيجة ذلك، هو الشعور بالجوع.

3. تناول طعام منخفض الصوديوم

بالطبع إن من يعاني من ارتفاع ضغط الدم يجب أن يلتزم بتناول كميات ضئيلة سواء من السكر أو الملح، فالأطعمة مرتفعة الصوديوم تكون ضارة للصحة وأيضاً تعيق الجسم من التخلص من السوائل الزائدة مما يمنع فقدان الدهون في البطن على نحو فعال.

4. وَدّع الوجبات السريعة

ليس سراً أن الوجبات السريعة تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية التي قد تسبب مشاكل صحية مختلفة، ولكن إذا كان هذا ليس مقنعاً بما فيه الكفاية بالنسبة لك للتخلي عن هذا الطعام، فقط تذكر أن هذه الوجبات مسئولة بالتأكيد عن شكل بطنك الحالي الذي تريد التخلص منه.

5. انسى المايونيز

يوجد الكثير من الأشخاص الذين يعشقون المايونيز ويضيفونه على جميع وجباتهم، ولكن أعتقد بعد أن يعلموا أن المايونيز يحتوي على نسبة دهون لا تقل عن 80٪ سيقوموا بالتفكير ثانية، فالأفضل استخدام خيارات أخرى لإضافة أطعم مختلفة للطعام ولكن بشكل صحي.

6. قل “لا” للبطاطس المقلية

هذه حقيقة يجب مواجهتها فأنا أوافقك الرأي أن البطاطس المقلية لذيذة للغاية ولكنها تماماً مثل أي طعام مقلي آخر، يكون مثل الاسفنج الذي يمتص الدهون المشبعة، وما لا تعلمه أن الدهون المشبعة قد يكون لها أثر سلبي في الواقع على وظيفة الدماغ، بالإضافة إلى أنك بمجرد أن تبدأ بتناول البطاطس المقلية ستأكل الكثير دون أن تلاحظ حتى.

7. لا مزيد من الآيس كريم

بالطبع إنها معلومة بديهية فالأطعمة الغنية بالسكر تتحول حتماً إلى دهون في منطقة البطن، والتي هي الدهون الأكثر ضرراً في الجسم!

8. لا تتناول الأطعمة التي تجعلك تشعر بالانتفاخ

قد تجد أشخاص نُحفاء ولكنهم يعانون من الكرش! وغالباً يكون الحجم الكبير للبطن ناتج عن تناول الأطعمة التي تثير الغازات المعوية أو اضطراب المعدة، ولكن حل هذه المشكلة بسيط وهو تجنب مثل هذه الأطعمة ومحاولة إتباع روتين يتضمن غذاء صحي حتى تُسرع من عملية الهضم.

9. لا تقع فريسة للمنتجات “الخالية من السكر”

توجد الكثير من المنتجات المتاحة بالأسواق التي تحتوي على بدائل للسكر مثل الكحولات السكرية أو السكر الكحولي (وهو الشكل المهدرج من الكربوهيدرات) هذه المنتجات خالية من السكر ولكنها لا تزال تسهم في ظهور الحجم الكبير للبطن، ولكنها تكون فعالة فقط للأشخاص المصابين بمرض السكري.

10. أسباب أخرى غير الأطعمة تُسبب أيضاً ظهور الكرش

قد تتراكم الدهون في منطقة البطن لأسباب مرضية كتضخم الكبد والطحال، أو نتيجة ضعف عضلات البطن، وتجدر الإشارة إلى أن قدرة جسم المرأة على تخزين الدهون أكثر مقارنةً بالرجال، وأيضاً النساء أكثر عُرضة وبخاصة لمن تعرضن للحمل المتكرر، كما أن قلة النوم والتعرض للتوتر والضغط الشديدين يشجعان على إنتاج هرمون “الكورتيزون” في الجسم وهو المسئول عن تراكم وزيادة الدهون خاصةً في منطقة المعدة.