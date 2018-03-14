تصويت سري في الهلال.. 10 شرفيين ضد عودة ” الجابر “

طلال الغامدي(صدى):

في ظل المطالب بعودة سامي الجابر لقيادة الزعيم، عقب الإخفاقات المتوالية في البطولة الآسيوية، كشفت مصادر أن الأغلبية من الأعضاء الشرفيين يرفضون عودة الأسطورة.

وقالت المصاد، إنه 16 عضوًا شرفيًا قاموا بالتصويت على عودة ” الجابر ” ، حيث رفض 10 أعضاء في التصويت السري عودته لتدريب الزعيم.

وأكدت المصادر على أن الرفض يأتي؛ خوفًا من ضياع فرصة التتويج بالدوري، وحينها سيكون الجابر ضحية، بينما وافق 6 أعضاء؛ حيث يروا أن الزعيم بحاجة إلى إحداث صدمة بالفريق لينتعش ويخرج من أزمته الفنية الباهتة.