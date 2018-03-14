بالصور.. إطلالة جريئة للبنانية ليال عبود في أحدث حفلاتها

نورة الشهري(صدى):

نشرت المطربة اللبنانية ليال عبود، صور جديدة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الشهير ” فيسبوك ” ، وكانت هذه الصور أثناء إحيائها أحدث حفلاتها الغنائية.

حيث ظهرت ” عبود ” بفستان أسود طويل ومفتوح من الأمام والخلف، ولكن يتخلله قماش الدانتيل الشفاف الذي يكشف الكثير من جسدها، كما اعتمدت في تصفيف شعرها على تسريحة بسيطة، حيث قامت برفع شعرها لأعلى لإظهار ملامح وجهها.

والجدير بالذكر أن ليال عبود، قد طرحت مؤخرًا أحدث أغنية لها بعنوان ” بموت عليك ” من كلمات سامى نخلة وألحان ريتشارد نجم وتوزيع روجير خوري.