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بدء محاكمة 6 إرهابيين خططوا لاستهداف الأمير محمد بن نايف

بدء محاكمة 6 إرهابيين خططوا لاستهداف الأمير محمد بن نايف
حمود العنزي(صدى):

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض في محاكمة 6 عناصر إرهابية خططوا لاستهداف الأمير محمد بن نايف، عندما كان وزيرا للداخلية.

وتورط العناصر الستة في العديد من الجرائم جاء أبرزهم، محاولة تصفية طيارين من القوات الجوية السعودية وضباط أمن الدولة ” المباحث سابقا ” ومقيم دنماركي.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5855 ] نشر منذ 3 ساعات

يستاهلون الإعدام والصلب هؤلاء الخونة الغادرين ويكونو عبرة لمن يعتبر

[ عدد التعليقات: 44077 ] نشر منذ 3 ساعات

الحمد لله على سلامة الامير ,,,

,,, الكلاب الضاله مالهم الا الصفاة ,,,

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