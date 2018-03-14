تحرير سلسلة جبال رياعين والأدمغ شمال صنعاء وعشرات القتلى بين الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

حرَّرت قوات الشعرية اليمنية، سلسلة جبال رياعين وجبال الأدمغ، بمديرية نهم بمحافظة صنعاء بعد اشتباكات دارت بينها وبين مليشيا الحوثي الإرهابية.

وصرَّح الناطق الرسمي للمنطقة العسكرية السابعة، العقيد عبدالله الشندقي، بأن المعارك مع مليشيا الحوثي الإرهابية أسفرت عن مقتل أكثر من 26 من عناصرهم وعشرات الجرحى، منهم 9 قتلى في الضالع.

وأشار إلى أنه تم تدمير ثلاثة أطقم ومدرعتين وعدد من العيارات، وكذلك استعادة سبعة عيارات وتسع RPG وعدد من القذائف والذخائر التي تركتها المليشيا الإرهابية خلفها في المواقع التي تم تحريرها.