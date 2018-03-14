بعد إثارتها للجدل .. صور جديدة للراقصة جوهرة في مطار القاهرة

نورة الشهري(صدى):

نشرت الراقصة الروسية جوهرة صور جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور الشهير ” انستجرام ” ، وذلك فور وصولها مطار القاهرة صباح اليوم الأربعاء.

والهدف من مجيئها من روسيا للقاهرة ؛ هو العمل حيث أنها ستشارك في لجنة تحكيم إحدى مسابقات الرقص الشرقي التي ترأست تحكيمها وورش التدريب عليها.

ومن المقرر أن تستكمل جوهرة نشاطها بالقاهرة بين الحفلات والأفراح التي تعاقدت عليها مؤخرًا، بالإضافة إلى بعض الأعمال الفنية المقرر أن تتعاقد عليها خلال أيام القليلة المقبلة.