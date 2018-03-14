بالصور.. عروس تشعل مواقع التواصل بـ 4 إطلالات ساحرة
أشعلت عروس أندونسية، مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها بـ 4 إطلالات مختلفة ومميزة في حفل زفافها.
حيث ارتدت تاسيا فاراسيا، التي تعمل خبيرة تجميل، أكثر من فستان زفاف، من يوم الحنة وحتى الزفاف، حيث غيرت أكثر من 4 لوكات، وتنوعت بين الفستان الأبيض واللوك الخاص بالعروس الإندونيسية، باللون الأصفر.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26183 ] نشر منذ 4 ساعات
بسم الله ماشاء الله. واحسن ما فيها مو عريانه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26183 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يوفقها ويسعدها
والله يرزقنا الجنه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44077 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب ,,
رااايق[ عدد التعليقات: 4096 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما شاء الله تبارك الله جميله وناعمه *!!
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حتى الفساتين حلوووه * ولا أيش رايك * أختي دانــه هذي السوالف لكِ *!! ههههههههههههههههههه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16363 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههه الله يسعدك أخ رايق ☺️
أي والله جدا جميله 😍
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7808 ] نشر منذ 2 ساعتين
موفقين☺الفستان حلو وساتر اذا قعدت عليها☺😁