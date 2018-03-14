بالصور.. عروس تشعل مواقع التواصل بـ 4 إطلالات ساحرة

جاكرتا(صدى):

أشعلت عروس أندونسية، مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها بـ 4 إطلالات مختلفة ومميزة في حفل زفافها.

حيث ارتدت تاسيا فاراسيا، التي تعمل خبيرة تجميل، أكثر من فستان زفاف، من يوم الحنة وحتى الزفاف، حيث غيرت أكثر من 4 لوكات، وتنوعت بين الفستان الأبيض واللوك الخاص بالعروس الإندونيسية، باللون الأصفر.