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بالصور.. عروس تشعل مواقع التواصل بـ 4 إطلالات ساحرة

بالصور.. عروس تشعل مواقع التواصل بـ 4 إطلالات ساحرة
جاكرتا(صدى):

أشعلت عروس أندونسية، مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها بـ 4 إطلالات مختلفة ومميزة في حفل زفافها.

حيث ارتدت تاسيا فاراسيا، التي تعمل خبيرة تجميل، أكثر من فستان زفاف، من يوم الحنة وحتى الزفاف، حيث غيرت أكثر من 4 لوكات، وتنوعت بين الفستان الأبيض واللوك الخاص بالعروس الإندونيسية، باللون الأصفر.

 

 

 


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4096 ] نشر منذ 2 ساعتين

ما شاء الله تبارك الله جميله وناعمه *!!
*
حتى الفساتين حلوووه * ولا أيش رايك * أختي دانــه هذي السوالف لكِ *!! ههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 16363 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههههههه الله يسعدك أخ رايق ☺️
أي والله جدا جميله 😍

[ عدد التعليقات: 7808 ] نشر منذ 2 ساعتين

موفقين☺الفستان حلو وساتر اذا قعدت عليها☺😁

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