لاعب الهلال السابق: الزعيم يحتاج إلى خبرة القحطاني والشلهوب

نواف السالم(صدى):

يرى لاعب الهلال السابق أحمد الدوخي، أن الزعيم قادر على العودة مرة أخرى إلى الانتصارات في إطار البطولة الآسيوية، عقب إخفاقه في الـ 4 مواجهات الماضية.

وقال ” الدوخي ” إن هنام فرصة للهلال لتخطي دور المجموعات في البطولة الأسيوية، لافتًا إلى أن الأزرق هو زعيم آسيا.

وأضاف: ” الهلال يعرف متى يتجاوز الأزمات التي قد تواجهه، والكرة ما زالت في الملعب وفرصة التأهل قائمة وبيد اللاعبين، والحقيقة متى ما وجدت روح الهلال في اللاعبين ستكون النتيجة الإيجابية حاضرة، وعلى الهلال اللعب للفوز في المباريات المتبقية، كما هو الحال بالنسبة للفريق في الدوري السعودي “.

وعن المطالب برحيل اللاعبين ياسر القحطاني ومحمد الشلهوب ، قال : ” ما زال لديهم الكثير وأثق في ثنائي الخبرة، وخصوصًا أننا نحتاج إلى خبرة ياسر والشلهوب “.