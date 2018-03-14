غدا.. انطلاق ملتقى شباب معشوقة الخامس

إبراهيم الزهراني(صدى):

يعتزم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز معشوقة على إقامة ملتقى شباب معشوقة الخامس وذلك بمقر قاعة الامتياز .

وأوضح رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمعشوقة هاجد بن مسفر الغامدي أن الملتقى تنطلق فعالياته غداً الخميس الموافق ١٤٣٩/٦/٢٧ ويستمر لمدة ثلاثة أيام .

وأضاف ” الغامدي ” أن الملتقى يحتوي على العديد من الفعاليات من محاضرات لمجموعة من المشائخ الفضلاء من داخل المنطقة وخارجها , وكذلك المسابقات الثقافية المتنوعة والعروض المسرحية الهادفة ودوري كرة الطائرة والكثير من الفعاليات المصاحبة لهذا الملتقى .

الجدير بالذكر أن فعاليات هذا الملتقى تأتي ضمن البرامج الدعوية التي يقيمها المكتب سنوياً في ظل رعاية قيادتنا الحكيمة وبمتابعة من فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالباحة التي تشغل أوقات الفراغ لدى الشباب بالنافع والمفيد .