” دروب ” تطلق 7 دورات تأهيلية مجانية دعما لتوطين منافذ تأجير السيارات

حمود العنزي(صدى):

أطلقت مبادرة ” دروب ” ، سبع دورات تأهيلية إلكترونية مجانية لراغبي العمل في منافذ تأجير السيارات التي تم قصر العمل فيها على السعوديين فقط.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، اليوم الأربعاء، على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن هذه الدورات تأتي دعمًا لقرار توطين منافذ تأجير السيارات، الذي سيتم تطبيقه ابتداءً من الأحد المقبل.

وأشار ” أبا الخيل ” إلى أنه على الراغبين في التسجيل في الدورات التأهيلية الإلكترونية من خلال الرابط التالي هنا .