3 وظائف شاغرة لدى شركة نسما القابضة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الشركة الوطنية ” نسما القابضة ” ، باب التقديم على عدد من الوظائف الفنية والإدارية الشاغرة للسعوديين، على موقعها الإلكتروني للتوظيف بدءً من 13 مارس ويستمر حتى 12 مايو 2018م.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة لها في محافظة الخبر.

وأَضافت أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:

– مسؤول التأمين: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، والتأمين).

– مشغل أول: شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص ذي الصلة.

– مشرف التشغيل: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

كما أشارت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنا .