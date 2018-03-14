” الصنيع ” يطير إلى أوروبا لحل قضايا العميد الخارجية

نواف السالم(صدى):

ينطلق رئيس نادي الاتحاد حمد الصنيع، في جولة أوروبية؛ لحل مشكلات العميد، خلال الساعات القادمة.

وقالت مصادر، إن ” الصنيع ” سيلتقي خلال جولته فريق المحاماة المختص بقضايا النصر الخارجية، التي يأتي على رأسها قضية المدرب السابق بيتوركا، والحارس السابق مونتاري.

ويطالب كلا من بيتوركا، ومونتاري، الاتحاد بمستحقات تتجاوز 10 مليون يورو، ويسعى ” الصنيع ” للوصول إلى حل مناسب ويرضي كافة الأطراف، وجدولة المستحقات.

ومن المرتقب أن يتم رفع الحظر عن العميد ومنحه فرصة تسجيل اللاعبين، في حالة حل قضيتي مونتاري، وبيتوركا.