أب يذبح ابنته لاشتباهه بارتباطها عاطفيا مع ابن الجيران

نيودلهي(صدى):

تمكنت الشرطة الهندية، من القبض على رجل هندي، يدعى سوديش كومار، بتهمة قتل ابنته البالغة من العمر 13 عامًا؛ لاشتباهه في ارتباطها بولد يسكن بالحي.

وبالتطرق لتفاصيل الواقعة، قال المتهم الهندي ” كومار ” للشرطة، أنه رأى ابنته تقف مع هذا الولد عدة مرات، فغضب وقرر قتلها؛ لأنه اشتبه في كونها في علاقة غرامية معه.

وأضاف في اعترافاته بالتحقيقات: ” خرجت ابنتي من المنزل؛ لتشتري بعض البسكويت، فتعقبتها وشاهدتها تتحدث مع نفس الولد، فأخذتها إلى منطقة بعيدة وذبحتها بسكين ” .

يُذكر أن ” كومار ” ، كان قد قدم بلاغًا يوم 7 مارس، عن اختفاء ابنته، وتوصل فريق التحقيق للقطات تظهر الفتاة، معها رجل يركب موتوسيكل، واتضح أن الأب لديه نفس الموتوسيكل والخوذة، وبعدها اعترف على نفسه.