أب يذبح ابنته لاشتباهه بارتباطها عاطفيا مع ابن الجيران
تمكنت الشرطة الهندية، من القبض على رجل هندي، يدعى سوديش كومار، بتهمة قتل ابنته البالغة من العمر 13 عامًا؛ لاشتباهه في ارتباطها بولد يسكن بالحي.
وبالتطرق لتفاصيل الواقعة، قال المتهم الهندي ” كومار ” للشرطة، أنه رأى ابنته تقف مع هذا الولد عدة مرات، فغضب وقرر قتلها؛ لأنه اشتبه في كونها في علاقة غرامية معه.
وأضاف في اعترافاته بالتحقيقات: ” خرجت ابنتي من المنزل؛ لتشتري بعض البسكويت، فتعقبتها وشاهدتها تتحدث مع نفس الولد، فأخذتها إلى منطقة بعيدة وذبحتها بسكين ” .
يُذكر أن ” كومار ” ، كان قد قدم بلاغًا يوم 7 مارس، عن اختفاء ابنته، وتوصل فريق التحقيق للقطات تظهر الفتاة، معها رجل يركب موتوسيكل، واتضح أن الأب لديه نفس الموتوسيكل والخوذة، وبعدها اعترف على نفسه.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27511 ] نشر منذ 4 ساعات
الي بتغازل عادة ماتقرب من الجيران
علشان ماتنفضح بعدين😉
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8738 ] نشر منذ 4 ساعات
لاحـــــــــــول ولا قـــــــــــوة إلا بالله . الله ألمِستـــــــــــــــــــــــعان .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26183 ] نشر منذ 4 ساعات
الله المستعان
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2842 ] نشر منذ 4 ساعات
انتهى الاجل
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27511 ] نشر منذ 4 ساعات
البنات أذكياء
ومستحيل تسوي شي غلط بمحيط منطقتها
بس هذي غريبة🤔
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44077 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16363 ] نشر منذ 2 ساعتين
أعوذ بالله