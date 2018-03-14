569 طلبا لمحاكم التنفيذ لاستعادة أكثر من 693 مليون ريال

حمود العنزي(صدى):

صرحت منصّة ذكاء الأعمال، في وزارة العدل، أن إجمالي سندات التنفيذ المقدمة، لمحاكم ودوائر التنفيذ المتعلقة بتنفيذ أحكام المحكمين، بلغ 596 طلبًا؛ لاستعادة أكثر من 693 مليون ريال، وذلك منذ بداية العام الهجري الجاري 1439هـ.

ويجدر الإشارة إلى أن العام الهجري المنصرم 1438هـ، شهد استقبال محاكم ودوائر التنفيذ 1393، طلبًا لسندات تنفيذية متمثلة في أحكام محكمين؛ لاستعادة ما يقارب 1.2 مليار ريال.

يٌذكر أن محاكم المنطقة الشرقية، قد تصدّرت القائمة العام الماضي، بـ 886 طلبًا؛ لاستعادة ما يقارب 366 مليون ريال، تليها منطقة مكة المكرّمة بـ 161 طلبًا؛ لاستعادة نحو 223 مليون ريال، ثم منطقة الرياض بـ 145 طلبًا؛ لاستعادة نحو 542 مليون ريال.