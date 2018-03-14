فرنسا سترفع دعوة ضد ” آبل ” و ” جوجل ” لممارسات تجارية غير نزيهة

باريس(صدى):

أعلنت الحكومة الفرنسية عن نيتها برفع دعوة تقاضي فيها عملاقي الشركات الرقمية ” آبل ” و ” جوجل ” ،لقيامهما بممارسات تجارية غير نزيهة.

حيث قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي ” برونو لومير ” في مقابلة مع إذاعة ” ار تي ال : ” أؤمن بالإقتصاد القائم على العدالة وسأقوم بملاحقة جوجل وآبل أمام المحكمة التجارية بباريس لقيامهما بممارسات تجارية غير نزيهة تجاه الشركات الناشئة الفرنسية.

كما توقع لومير أن تصدر المحكمة غرامة بحقهما تقدر بعدة ملايين يورو، مشيرًا إلى أنه حين يسعى مطورو البرامج لبيع تطبيقاتهم لجوجل وآبل، تفرض عليهم أسعار ويمكن لجوجل وآبل استعادة البيانات وتعديل العقود مع مطوري البرامج بشكل أحادي.