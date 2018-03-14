طالبة تتعرض للدهس خارج مدرستها في ” البدائع “

سالم المطيري(صدى):

شهدت محافظة البدائع، صباح اليوم الأربعاء، تعرض طالبة بمدرسة ابتدائية للدهس خارج مدرستها، حيث تم نقلها برفقة قائدة المدرسة والمرشدة الطلابية، للمستشفى، فيما استقرت حالتها بعد ذلك.

وأعلنت إدارة الإعلام التربوي، أن المدير العام، وجه بتوفير كافة ما يلزم لمتابعة حالة الطالبة ” ج. المطيري ” ، والتي تعرضت لحالة دهس صباح اليوم خارج مدرستها الابتدائية، التابعة لمكتب التعليم بمحافظة البدائع.

فيما قالت إدارة تعليم البدائع: ” نسأل الله تعالى الشفاء العاجل لابنتنا الصغيرة، التي لازالت محل متابعة واهتمام مستمر من كافة قيادات التعليم ” .