واقعة الطوال ليست الأولى.. موظفو ” نزاهة ” مرصودون في جازان

تركي السالم(صدى):

لم تكن واقعة احتجاز موظفي فرع هيئة مكافحة الفساد ” نزاهة ” في بلدية الطوال بجازان، هي الأولى من نوعها في المنطقة، فقد تعرَّض موظفو الهيئة لموقف مشابه في محافظة صبيا من سنة 1436هـ.

وأوضح مدير مستشفى صبيا العام في العام المذكور، أنه قد تم إيقاف أحد الأشخاص يدّعي أنه أحد موظفي ” نزاهة ” يقوم بتصوير قسمي النساء والأطفال بجواله، ولم يكن يحمل أي بطاقة تثبت صحة كلامه.

ولكن ” نزاهة ” أصدرت بيان حينها نفت تصريحات مدير المستشفى، وأكدت أن المدير أقدم على احتجاز موظفها في مكتبه وإحالته للشرطة على الرغم من إثبات هويته.

يذكر أن ” نزاهة ” قد أكدت أن فريقها قد تعرض للاحتجاز مطلع الشهر الجاري، من قبل بلدية الطوال ” حيث أحيطت مركبة الفريق بالسيارات، وفشلت مطالبات الفريق باستنجادهم لإخراج السيارة.

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