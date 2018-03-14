مايكروسوفت تفتتح مدرسة جديدة للذكاء الاصطناعي

نورة الشهري(صدى):

افتتحت شركة ” مايكروسوفت ” العالمية للبرمجيات، فرعًا جديدًا لمدرسة ” الذكاء الاصطناعي ” ، حيث تضم 24 طالبًا من مختلف التخصصات، وتشرف على المشروعات البحثية والتكنولوجية، التى يقوم بها الطلاب.

وتتراوح أعمار طلاب المدرسة الجديدة ما بين 19 – 39 عامًا، منهم من يأتي من كلية الحقوق وإدارة الأعمال والمالية، وأيضًا من كليات العلوم والأحياء، وتُركز الدراسة على الحسابات والإحصائيات وتطوير وتنمية الاتصالات وإعادة صياغتها.

حيث تستمر مدة الدراسة إلى 7 أشهر لتعلم المعادلات الخوارزمية، وتكنولوجيا مايكروسوفت؛ بهدف تنمية شبكة مهنية والاندماج في المجتمع.

كما يتبع المدة الدراسية 12 شهرًا من التدريب الميدانى فى هيئة عقد يوقع مع شركات تابعة لشركة ” مايكروسوفت ” العالمية.