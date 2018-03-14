توقيع اتفاقية مع مبادرة محمد بن راشد لتعليم أسس البرمجة

خالد الظفيري(صدى):

وقعت الكويت والإمارات اليوم الأربعاء، ممثلتان في أكاديمية (كودد) الكويتية لتعليم البرمجة، ومبادرة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اتفاقية تعاون استراتيجي لتعليم مليون مبرمج عربي وذلك تحت إشراف مؤسسة دبي للمستقبل.

والجدير بالذكر أن مبادرة (مليون مبرمج عربي)، قد أطلقها نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ ” محمد بن راشد آل مكتوم “، وهي تتكون من ثلاث مراحل تنفذ على مدى عامين، تبدأ بانتساب الطلاب والمدربين العرب من كل أنحاء العالم إلى المبادرة عبر التسجيل في الموقع الإلكتروني (هنا) حيث يمكن للمنتسبين متابعة الدورات والبرامج التعليمية والتدريبية المجانية.

وفي المرحلة الثانية يخوض المنتسبون للمبادرة اختبار (تحدي المبرمجين)، لاختيار أفضل ألف منتسب في البرنامج، مما يؤهلهم للالتحاق بدورات متقدمة في مجال البرمجة ومنح دراسية ودورات مهنية للمحترفين.

بينما تتضمن المرحلة الثالثة والأخيرة، اختيار أفضل 10 مبرمجين، ومنح الفائز الأول منهم، جائزة تبلغ مليون دولار أمريكي، فيما يتم منح المبرمجين التسعة الآخرين 50 ألف دولار لكل منهم.