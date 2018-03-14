شركة نوماك تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة نوماك المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عددًا من الوظائف الإدارية لحملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن الوظائف للسعوديين فقط، وذلك للعمل بفروعها وبإحدى الشركات المتعاقدة معها في محطة تحلية المياه بمحافظة جدة.

وأضافت ” نوماك ” أن الوظائف المتاحة هي: مسؤول التوظيف: درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو ما يعادلها، وبرنامج قادة المستقبل (عدد 10 وظائف): درجة البكالوريوس أو ماجستير في تخصصات: (المحاسبة، المالية، القانون، علوم الكمبيوتر، تكنولوجيا المعلومات، السلامة والصحة والبيئة، أو الهندسة).

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح بدءًا من تاريخ 13 مارس 2018م، وحتى تاريخ 12 مايو 2018م، وذلك عبر الموقع الإلكتروني التالي: هنا .