موانئ: إطلاق خدمة نقل المنتجات النفطية في البحر الأحمر قريبا

عادل الحربي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للموانئ ” موانئ ” عن إنجاز المراحل النهائية لإطلاق خدمة نقل المنتجات النفطية من سفينة لأخرى STS في منطقة البحر الأحمر، وذلك بالقرب من مينائي ينبع التجاري وميناء الملك فهد الصناعي بينبع.

وتأتي هذه الخدمة كإحدى مبادرات الهيئة في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030 لجعلها مركزاً لوجيستياً عالمياً، وتعزيز الاقتصاد الوطني، التي تسعى لتقديمها إلى شركات البترول والنقل البحري.

وتتضمن العمليات الأساسية نقل جزء من شحنات المنتجات النفطية من ناقلات النفط العملاقة VLC إلى ناقلات أصغر حجماً ” سفن ذات حمولات صغيرة” من أجل إعادة شحنها إلى الموانئ السعودية أو وجهات أخرى، في ظل ما تقوم به الناقلات العملاقة حالياً للسفر في رحلات طويلة من أجل القيام بتلك العمليات، إذ سيُسهم تقديم الخدمة بالقرب من ينبع في تقليل تكاليف الرحلات وتوفير أكثر من 1.4 مليون دولار سنوياً.

وتم التنسيق مع الجهات المعنية والانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة وتحديد الإجراءات اللازمة لإطلاق الخدمة، والاهتمام بالسلامة البيئية عبر الالتزام بإجراءات مكافحة التلوث وضمان الجودة الشاملة قبل البدء في أي عملية، وذلك خلال ورشة العمل التي عقدت اليوم الأربعاء بمشاركة كل من “الجمارك السعودية، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والمديرية العامة لحرس الحدود، وأرامكو، وبحري، والمديرية العامة للجوازات، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية “.

يذكر أن ” موانئ ” تسعى إلى التوسع في هذه العمليات مستقبلاً، عبر تقديم المزيد من الخدمات الأخرى ذات العلاقة مثل تموين السفن بالوقود وتغيير أطقم السفن وتوفير الإمدادات.