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بالصور كيلى بروك تثير الجدل وترتدي المايوه فى تايلاند

بالصور كيلى بروك تثير الجدل وترتدي المايوه فى تايلاند
أماني الغامدي(صدى):

تحرص النجمة العالمية ” كيلي بروك ” دائما على مشاركة محبيها وعشاقها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور الشهير ” انستجرام ” .

حيث نشرت النجمة البالغة من العمر 38 عامًا صور التقطتها على أحد الشواطئ في تايلاند .

و ظهرت كيلي مرتدية ” مايوه ” من الدانتيل ذى اللون الأسود حمل إمضاء دار أزياء ” Aniiqa ” ، كما أشاد بتصميمه عدد كبير من المعنيين بالموضة.

وبالرغم من أن سعره لم يتجاوز 57 جنيه إسترليني فقط، كما كانت تضع بعض الفواكه المفضلة لها.


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