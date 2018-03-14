بالصور كيلى بروك تثير الجدل وترتدي المايوه فى تايلاند

أماني الغامدي(صدى):

تحرص النجمة العالمية ” كيلي بروك ” دائما على مشاركة محبيها وعشاقها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور الشهير ” انستجرام ” .

حيث نشرت النجمة البالغة من العمر 38 عامًا صور التقطتها على أحد الشواطئ في تايلاند .

و ظهرت كيلي مرتدية ” مايوه ” من الدانتيل ذى اللون الأسود حمل إمضاء دار أزياء ” Aniiqa ” ، كما أشاد بتصميمه عدد كبير من المعنيين بالموضة.

وبالرغم من أن سعره لم يتجاوز 57 جنيه إسترليني فقط، كما كانت تضع بعض الفواكه المفضلة لها.