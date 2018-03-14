بالصور.. نيابة عن أمير الباحة محافظ الحجرة يدشن فعالية التجمع التطوعي

حامد العمري(صدى):

دشن محافظ الحجرة الدكتور فيحان بن حمود العتيبي فعالية التجمع التطوعي الأول لفرق الدفع الرباعي مساء أمس الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/٦/٢٥ بمقر الساحة الشعبية بالمحافظة ،برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز ال سعود أمير منطقة الباحة ،حيث تعرف فور وصوله من قبل قائد فريق برق طلال عبدالغني على الفرق المشاركة ، والتعرف على سيارات الدفع الرباعي والمهام التي تقوم بها .

ثم بدأ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم ، وألقى محافظ الحجرة كلمة رحب فيها بالفرق المشاركة بالتجمع التطوعي الأول لفرق الدفع الرباعي بمحافظة الحجرة باسم راعي الحفل أمير المنطقة حفظه الله ، وتطرق لأبرز الفعاليات التي نفذت بالمحافظة والتي صاحبت المهرجان الشتوي .

بعد ذلك ألقى الشاعر إبراهيم أبو فمين قصيدة ترحيبية نالت استحسان الجميع ، ليلقي بعده قائد فريق برق طلال عبدالغني كلمة باسم الفريق والفرق المشاركة ، وتطرق لأبرز مهام الفرق وعددها الذي يقارب ١٤٠ سيارة دفع رباعي ، وعدد٢٠٠ مشارك من أنحاء المملكة ودول الخليج.

وقبل الختام قدم العم أحمد يحي السعدي: نبذة عن حياة الماضي والحاضر بأسلوب مسرحي جميل تفوح منه ذكريات قاسية وأخرى جميلة .

تلى ذلك أوبريت بعنوان ( حزم وعزم) من كلمات الشاعر فارس المالكي وأداء المنشد سلمان المضحوي ومشاركة فرقة البراق للعرضة الجنوبية .

وفي نهاية الحفل قدم قائد فريق برق طلال عبدالغني درع تذكاري لسعادة محافظ الحجرة باسم الفرق المشاركة بالتجمع التطوعي الأول برق الدفع الرباعي بالمحافظة .