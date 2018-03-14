النصر يفجر مفاجأة ويسعى لخطف ” كاسياس ” لحراسة عرين الأصفر

طلال الغامدي(صدى):

انتشرت الأأنباء الفترة الأخيرة، حول سعي النصر للتعاقد مع حارس مرمى من العيار الثقيل خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت المصادر أن الاسم الذي يستهدفه النصر هو الحارس الإسباني إيكر كاسياس لاعب الريال السابق،الذي يحرس عرين بورتو البرتغالي حاليًا.

وقالت المصادر إن ” كاسياس ” في قائمة أولويات النصر؛ الذي يفكر في التفاوض معه بدعم من المرشح لرئاسة النادي سعود بن سويلم؛ من أجل إعادة النصر لطريق الانتصارات والأزدهار من جديد الموسم المقبل.

يجدر الإشارة إلى أن النصر سيواجه بطبيعة الحال صعوبة في التعاقد مع كاسياس، نظرًا إلى أن نيوكاسل الإنجليزي أيضًا يسعى بضمه.