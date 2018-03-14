لبنان ترفض تسليم المتهمين بقتل ” عاملة الفريزير ” للكويت وتوضح السبب

بيروت(صدى):

أصدرت النيابة العامة التمييزية في لبنان، توصية بعدم تسليم اللبناني نادر عصام عساف، وزوجته السورية منى حسون، إلى الكويت؛ من أجل محاكمتهما بجريمة قتل، العاملة الفلبينية جوانا دانييلا ديمافيليس، والمعروفة إعلامياً باسم ” عاملة الفريزير ” ؛ على أن يقوم القضاء اللبناني، بمحاكمة المتهمين.

ويجدر الإشارة، إلى أن النيابة العامة التمييزية، أحالت الملف إلى وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي؛ لإعطاء القرار النهائي، بإبقاء الملف في لبنان، ورفض طلب الاسترداد المقدم، من دولة الكويت.

وجاء في مطالعة النيابة العامة التمييزية، أنها خلصت إلى أنه ما دام ” عساف ” لبنانيًا، فإن اختصاص الملاحقة والمحاكمة، يكون للقضاء اللبناني، وبناء على ذلك توصي بعدم تسليمه إلى الكويت، وأنه يجري انتظار قرار الوزير ” جريصاتي ” بإعادة الملف إلى النيابة العامة التمييزية؛ ليُحال للمرجع القضائي المختص، بحسب مكان إقامة عساف المحدد.

يُذكر أن السطات الكويتية، قد أعلنت أنها قدّمت طلبًا للسلطات اللبنانية، عبر ” الإنتربول ” ؛ لتسليم المتهم في جريمة قتل العاملة الفلبينية؛ مشيرة إلى أن السلطات اللبنانية تَسَلّمت الطلب، ويجري التنسيق معها بشأن هذا الملف؛ لتسليم المتهم وزوجته إلى الكويت ومحاكمتهما محاكمة عادلة.

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