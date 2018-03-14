بالصور.. مصادرة 1200 كيلو من الأسماك واللحوم غير الصالحة للاستهلاك بمكة

نايف السالم(صدى):

أعلنت بلدية الشوقية الفرعية بمنطقة مكة المكرمة، مصادرة أكثر من 1200 كيلو من الأسماك واللحوم غير الصالحة للاستهلاك، وذلك بعد ضبطها بموقع حراج السمك، أثناء محاولة توزيعها على المحلات بواسطة شاحنات غير مهيأة لنقل وحفظ اللحوم.

ومن جانبه، أكد المهندس ممدوح بن محمد عراقي، رئيس بلدية الشوقية الفرعية، أن البلدية حريصة على متابعة كافة أسواق المواد الغذائية باستمرار، بهدف التأكد من صلاحية المواد المعروضة، وإبعاد كل ما يمكن أن يهدد سلامة المستهلكين.

يشار إلى أن بلدية الشوقية الفرعية ، كانت قد شكلت فريقًا رقابيًا، بمشاركة مدير إدارة الخدمات مشهور العويضي، ورئيس قسم الأسواق محمد العصيمي، و كذلك رئيس قسم المواد الغذائية عاطف قطب، مساعد رئيس قسم الأسواق نايف المالكي، بالإضافة لمجموعة من مراقبي الأسواق والمواد الغذائية بالمنطقة.

حيث قاموا أمس الثلاثاء، بشن عدد من الجولات الميدانية على منطقة الحلقة بالكعكية، شملت مواقع بيع الخضروات وحراج السمك ومحلات بيع المواد الغذائية بالجملة.

فيما تم ضبط عدة مخالفات، تضمنت ضبط 3 سيارات كبيرة لنقل الأسماك واللحوم مجهولة المصدر، كما تم طلب مندوب إدارة المسالخ للوقوف والمشاركة بحكم الاختصاص.