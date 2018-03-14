الدفاع المدني: نتحرك لمباشرة الحوادث في 5 دقائق والتعطيل يأتي من الخارج

سعيد العجل(صدى):

أوضح اللواء عبدالرحمن سعد الحسيني، مساعد مدير الدفاع المدني لشؤون السلامة، أن فرق الدفاع المدني تنتقل لمباشرة الحوادث من 5 إلى 15 دقيقة وفق ماهو معمول به بالمعايير الدولية.

وأكد في تصريح خاص لصحيفة ” صدى ” الإلكترونية، اليوم الأربعاء، إلى أن هناك عوامل خارجية هي من تتسبب في التعطيل.

من جانبه صرَّح العميد حمود الفرج، مساعد مدير عام الدفاع المدني للعمليات، أن آليات الدفاع المدني المباشرة للحوادث مزودة بكاميرات يمكن من خلالها رصد المتجمهرين.

وأضاف ” الفرج ” في تصريح خاص لصحيفة ” صدى ” ، أن هذا التصرف يعتبر جريمة، بحيث يتم إيقاع العقوبة عليه من جهات الاختصاص، مشيراً إلى أن نظام التطوع المقرر صدوره قريباً، سيكون تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

من جانبه، أكد العقيد الدكتور سعد سعيد القحطاني، مدير الإدارة العامة للتوعية الوقائية، في تصريح خاص، أن الحملة الشاملة ستكون في كافة مناطق المملكة.

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