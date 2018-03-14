إليسا تبدأ تسجيل الأغنية الثالثة من ألبومها المنتظر

نورة الشهري(صدى):

بدأت الفنانة اللبنانية أليسا اليوم، تسجيل الأغنية الثالثة من أغاني ألبومها الجديد، والتي تستعد لطرحه خلال الفترة القادمة، حيث نشرت تغريده لمحبيها ومتابعيها على حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وقالت أليسا : ” أسجل الأغنية الثالثة من أغاني الألبوم وهي أغنية مليئة بالإيجابيات وأتعاون فيها مع ملحن مصري لأول مرة.

والجدير بالذكر أن أليسا أعلنت منذ فترة اختيارها لكلمات أغاني الألبوم بالكامل، حيث تعمل خلال هذه الفترة على تسجيلها؛ استعدادًا لطرح الألبوم فى موسم عيد الفطر القادم.