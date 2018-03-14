بالصور.. رجل يفاجأ بحيوانه الأليف يتحول لوحش مفترس

بكين(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها ، أٌصيب قروى صينى يٌدعى ” يانج ” بالصدمة بعد اكتشافه أن ما يربيه منذ سنوات على أنه كلب هو حيوان أكثر شراسة.

واعتنى ” يانج ” بالحيوان منذ عام 2015 على أنه جرو صغير، وبعد ملاحظة والده شكل فرائه الغريب أخبره أنه من الممكن أن يكون دبا، وهو ما وجده حقيقة بالفعل، ليكتشف أن ما كان يربيه ليس سوى دبًّا أسود، وبالرغم من تلك الصدمة، استمر في تربية الحيوان ورفض تركه.

يبلغ طول الدب الآن 167 سم، ووزنه 40 كيلو جرام، لكن الشرطة قامت بمصادرته مؤخرا لكونه دبًّا أسود آسيويا.