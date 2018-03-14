” جريت بلايس تو وورك ” تكشف عن القائمة السنوية لأفضل بيئة عمل بالمملكة

نايف العضياني (صدى):

كشفت شركة ” جريت بلايس تو وورك ” عن القائمة السنوية لأفضل بيئة عمل سعودية لعام 2017 والتي تطلقها الشركة للسنة الرابعة على التوالي، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أُقيم يوم الاثنين 12 مارس 2018، في فندق برج رافال كمبنسكي في الرياض، بحضور عدد من المسؤولين الرسميين في القطاع العام، فضلاً عن رؤساء تنفيذين ومدراء عمومين ومدراء ومسؤولي إدارات عدد من الشركات المحلية والإقليمية والدولية، ومسؤولي من القطاع الغير ربحي، رجال الأعمال بالإضافة إلى الحضور الإعلامي، وقد تم خلال هذه المناسبة تكريم المنشآت التي تطبق أفضل الممارسات لبيئة عمل مثالية.

وتضمنت القائمة أفضل20 منشأة عاملة في المملكة، من كافة القطاعات الحكومية والشبه حكومية، إضافة الى المنشآت العالمية العاملة في المملكة والمؤسسات الغير ربحية.

وعلى هامش الحفل، قال الأستاذ أحمد بن سليمان المزيني، الشريك للمملكة العربية السعودية في جريت بلايس تو وورك: ” تعد القائمة إضافة نوعية إلى مفهوم بيئة العمل منذ انطلاقها في المملكة عام 2013.

تهدف القائمة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 على النحو الأمثل في تنمية الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل نوعية ودعم فرص الاستثمار في الكوادر الوطنية، حيث شملت معايير التقييم للجائزة عدة مستويات وأهمها المصداقية، الاحترام، النزاهة، الشعور بالفخر، الزمالة في العمل بروح الفريق الواحد، تقييم الثقافة السائدة في مكان العمل، الممارسات المتبعة في المنشأة.

وتمثل الجائزة مفهوم ترسيخ ثقافة بيئة العمل وتطويرها على صعيد كافة مستويات المنشآت العاملة في مختلف القطاعات والصناعات، كقطاع الرعاية الصحية، وقطاع الضيافة، والتكنولوجيا والاتصالات، والنقل والمواصلات، والإعلام والتسويق، والتنمية الاجتماعية، والسلع والخدمات الاستهلاكية، والخدمات المالية، والاقتصاد الرقمي، والتعليم والتأهيل، ورواد الأعمال، وقطاع التطوير العقاري، والقطاع الصناعي، والقطاع السياحي والمنظمات الغير حكومية والغير ربحية.

وقد حصدت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة المرتبة الأولى، فيما فازت بالمرتبة الثانية شركة آبفي (AbbVie)، الشركة العالمية المتخصصة في الأبحاث وتصنيع الأدوية البيولوجية، أما مجموعة فنادق انتركونتننتال ‏فقد احتلت المرتبة الثالثة، في حين حازت مجموعة سدكو القابضة على المرتبة الرابعة، نالت شركة سبلاش المرتبة الخامسة. بالإضافة الى البنك السعودي الفرنسي، شركة النهدي الطبية ، شركة الخبير المالية، داو العربية السعودية ، «هيئة سوق المال» السعودية ‏، شركة كنان، شركة آيكونيك ، بوبا العربية ، شركة FP7، شركة دور للضيافة ، الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات ، ماجد للتنمية المجتمعية ، مؤسسة محمد وعبدالله ابراهيم السبيعي الخيرية ، شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق ” مبكو ” ، الإدارة العامة لصحة البيئة.

ومن جهته صرّح الدكتور مايكل بورشيل، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط / الخليج “نلحظ أن المنشآت في المملكة العربية السعودية تعتبر قائمة أفضل بيئة عمل، مؤشراً رئيسياً لنجاح استثمارها في مواردها البشرية، وتعتمد على نتائج البحوث لتقديم خارطة طريق شاملة للمنشآت المشاركة الراغبة في تحسين أدائها، وهذا خير دليل على الجدية التي توليها شركة جريت بلايس تو وورك لهذه الدراسات.”

مضيفاً :” إن نتائج القائمة تشكل حافزاً يدفع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة إلى الارتقاء ببيئة العمل لديها، ونتوقع أنها على المدى الطويل سترفع معايير ممارسات التوظيف في المملكة ، لتجعل من هذه المنطقة من بين أفضل أماكن العمل عالمياً “.

وتجدر الإشارة أن قائمة أفضل بيئة عمل سعودية، التي أطلقت عالمياً منذ أكثر من 25 عاماً، أصبحت معياراً دولياً للمنشآت يعكس صورة بيئة العمل ويمنحها فرصة فريدة لتقييم احتياجاتها وفهمها إياها سعياً منها لتحقيق إنجازات حقيقية ملموسة.