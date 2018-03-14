بعد انتصار ثمين.. قائد إشبيلية: نستحق الفوز

نواف السالم(صدى):

شهد ملعب أولد ترافورد، أمس الثلاثاء، احتفالات من جانب إشبيلية الذي خطف انتصار ثمين من بين أيد وصيف الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد، بهدفين مقابل هدف.

وبطبيعة الحال غلب شعور السعادة على لاعبي النادي الإسباني الذي فجر مفاجأة بالإطاحة باليونايتد من دوري الأبطال.

وفي هذا السياق قال سيرجيو إسكوديرو، قائد إشبيلية: ” نحن سعداء للغاية بالتأهل لربع النهائي، هي نتيجة مستحقة، قدمنا مباريات جيدة للغاية، والجماهير تدعمنا دائماً “.

وأضاف : ” أي منافس سوف يلعب أمامنا سيكون صعباً للغاية، لكن الآن علينا الاحتفال بالتأهل، الجميع قدم تضحيات من أجل الوصول لهذا الدور، ينبغي أن نكون فخورين بهذا الإنجاز “.