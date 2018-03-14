خطوات بسيطة لإخفاء الرؤوس السوداء عن الأنف

متابعات(صدى):

فئة كبيرة جداً من النساء يعانين من انتشار كثيف للرؤوس السوداء على الأنف وحول المنطقة المحيطة به، مع العلم أن بشرتهن نضرة وخالية من الشوائب، لذا تعرفي الى أهم الخطوات الصّحيحة التي تحتاجين اليها إن كنت تعانين من هذه المشكلة، إستعمليها وابقي دائماً متألقة بإطلالة مثالية.

كونسيلر أخضر: بعد تطبيق المرطّب وتوزيعه على البشرة، اختاري كونسيلر باللون الأخضر وطبّقيه على الأنف وحوله حيث تكثر الرؤوس السّوداء.

كريم أساس: بعد الكونسيلر الأخضر، وزّعي كريم الأساس بالتساوي على بشرة وجهك، واستعيني بإسفنجة الـBeauty Blender لتوزيع التركيبة وتثبيتها بشكل صحيح على بشرة الأنف.

بلاش أو برونزر: إستفيدي من لون البرونزر الداكن ليس فقط لإخفاء الرّؤوس السوداء بل أيضاً لتحديد الأنف وتصغير حجمه.

بودرة الوجه: لا تنسي اعتماد البودرة أخيراً وذلك بهدف تثبيت خطوات الماكياج أولاً، ومنع بشرة الأنف من اللمعان وذلك بسبب الإفرازات الدّهنية الكثيفة التي تتشكل لاسيما حيث تكثر الرّؤوس السوداء.

هايلايتر: وأخيراً، لإطلالة أنف ناعم وصغير خال من الشوائب، قومي بتطبيق خطّ الهايلايتر على شكل علامة الإستفهام ( ! ) على طول عظمة الأنف.