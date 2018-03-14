كلية الجبيل الجامعية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة الملكية بالجبيل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عددًا من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء في عدة تخصصات، لحملة الدكتوراه، وذلك للعمل في كلية الجبيل الجامعية.

وأوضحت الهيئة أن الوظائف والمسميات الوظيفية المتاحة هي: أستاذ مساعد في إدارة الموارد البشرية (وظيفتين للنساء): درجة الدكتوراه في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة الموارد البشرية) ، و أستاذ مساعد في الهندسة الميكانيكية (وظيفتين): درجة الدكتوراه في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، التصاميم، التصنيع).

وأضافت أن من بين الوظائف المتاحة أيضًا: أستاذ مساعد في المحاسبة (وظيفتين للنساء): درجة الدكتوراه في تخصصات: (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال).

وأشارت الهيئة إلى أن التقديم يبدأ من تاريخ 13 مارس 2018م، ومستمر حتى تاريخ 12 مايو 2018م، وذلك عبر موقع الهيئة الإلكتروني على الرابط التالي: هنا .