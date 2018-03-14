بالفيديو والصور.. مطلقة كويتية تهدد بتفجير نفسها.. والسبب ” شقة “
استنفرت الجهات الأمنية في الكويت صباح اليوم الأربعاء للسيطرة على امرأة جلست في شارع عام أمام مبنى البورصة حاملة لافتة هددت فيها بتفجير نفسها.
وكتبت المرأة على اللافتة التي رفعتها أمام مبنى البورصة تفصيلًا: “ لا تقترب مني وإلا ستنفجر معي، إذا كانت لديك أم أو أخت أو زوجة أو ابنة كويتية بادر بتصويري وانشر قضيتي للعالم، أنا كويتية؟ نعم. إذا أنا عاهرة بحكم قانون الكويت ” لافتة إلى أن اسمها “.
وأوضح مصدر أمني كويتي أن الجهات المعنية تلقت بلاغاً بالواقعة، ما استدعى حضور القوى الأمنية التي طلبت بدورها الشرطة النسائية للتعامل مع المرأة ومعرفة خلفيات وأسباب ما أقدمت عليه.
وأضاف أن الشرطة النسائية سيطرت على المرأة التي هددت بتفجير نفسها، وكشفت سبب تصرفها، حيث قالت: “ أصحاب الشقق يرفضون تسكيني والسبب أني مطلقة ” ، لافتة إلى أن المرأة أقدمت على فعلتها للفت النظر إلى قضيتها.
مواطنة تحمل لافتة كتب عليها "لا تقترب مني وإلا ستنفجر معي" تجلس بالقرب من مبنى البورصة! pic.twitter.com/m3jr3BI2Rh
— جريدة النهارالكويتية (@naharkw) March 14, 2018
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2842 ] نشر منذ 2 ساعتين
اكيد من ظغوط الحياه قاربت على الانفجار-الله المستعان-
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3710 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يكون يعونها … الفقر والمرض هما السبب اكيد 💔
استغفرالله 99[ عدد التعليقات: 784 ] نشر منذ 48 دقيقة
يالله تكون بعونها
القرشي[ عدد التعليقات: 2175 ] نشر منذ 4 دقائق
سؤال بسيط إلى أهالي المطلقات ؟
هل إبنتكم إذا طُلقت ممنوع عليها العودة إليكم والعيش معكم أم ماذا ؟
سؤال بسيط لكل مطلقة ؟
لماذا ترفضين العيش مع أهلك بعد الطلاق ؟
هل لأنك تعودتِ على أن تكوني سيدة منزل ولستِ فردآ من أفراد الأسرة ؟
إذآ لماذا لم تتحملي أو تحافظي على مملتك من الإنهيار ؟