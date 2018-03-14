بالفيديو.. ” صدى ” تكشف حقيقة مقطع انتحار مواطن سعودي في مطار بلندن
روجت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر قيام رجل بإلقاء نفسه في مطار أمريكي، على أنه مواطن سعودي أقدم على الانتحار في لندن.
وبعد البحث والتحري تبين أن المقطع المتداول متعلق بحادثة وقعت في بداية الأول من مارس، وتظهر قيام رجل برمي نفسه في مطار أمريكي بعد شجار مع رجلين آخرين، ولا صحة للمعلومات التي تم تتحدث عن كونه شخص سعودي، أو أن الحادثة وقعت في لندن.
وحول تفاصيل المقطع قالت وسائل إعلام بريطانية إن الرجل الذي بدا أنه مخمور – بحسب الشرطة- كان يتجادل مع رجلين آخرين، في مطار هارتسفيلد جاكسون بولاية جورجيا الأمريكية، قبل أن يقوم برمي نفسه كما يظهر في الفيديو.
وأضافت أنه تم نقله إلى المستشفى وتعرض الرجل لإصابات خطيرة وافقداً للوعي، وبدأت الشرطة في التحقيق في الحادثة التي جذبت الرأي العام هناك في وقتها، نافية في الوقت ذاته المزاعم التي قالت أنه سعودي.
انتحار في مطار pic.twitter.com/0mstSF50jl
— مباشر نيوز (@mobashernewss) March 12, 2018
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3710 ] نشر منذ 2 ساعتين
اي شي مو كويس قالو سعودي..😕 حسبي الله عليهم
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 424 ] نشر منذ 2 ساعتين
٩٠ بالمئه من الاخبار عن الجرائم الاخلاقيه والامنيه اللي تنشر عن السعوديين غير صحيحه
اكثر شعب بالعالم محقود عليه ويحاول الجميع تشويه سمعته واظهاره بالفاسد هو الشعب السعودي
رااايق[ عدد التعليقات: 4089 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب ** كويس *! أنووو ما طلع سعودي *!! أصبحنا مستهدفين **!!!!!!!!!!!!!!!
سحاب[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
كل مطلعوا ونزلوا قالوا سعودي
الله يكتب أجرك ياسعودي
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27510 ] نشر منذ 2 ساعتين
واضح أنها كذبه من أولها😐
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8738 ] نشر منذ 20 دقيقة
. الله ألمِستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعان .