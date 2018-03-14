بالفيديو.. ” صدى ” تكشف حقيقة مقطع انتحار مواطن سعودي في مطار بلندن

علي القحطاني(صدى):

روجت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر قيام رجل بإلقاء نفسه في مطار أمريكي، على أنه مواطن سعودي أقدم على الانتحار في لندن.

وبعد البحث والتحري تبين أن المقطع المتداول متعلق بحادثة وقعت في بداية الأول من مارس، وتظهر قيام رجل برمي نفسه في مطار أمريكي بعد شجار مع رجلين آخرين، ولا صحة للمعلومات التي تم تتحدث عن كونه شخص سعودي، أو أن الحادثة وقعت في لندن.

وحول تفاصيل المقطع قالت وسائل إعلام بريطانية إن الرجل الذي بدا أنه مخمور – بحسب الشرطة- كان يتجادل مع رجلين آخرين، في مطار هارتسفيلد جاكسون بولاية جورجيا الأمريكية، قبل أن يقوم برمي نفسه كما يظهر في الفيديو.

وأضافت أنه تم نقله إلى المستشفى وتعرض الرجل لإصابات خطيرة وافقداً للوعي، وبدأت الشرطة في التحقيق في الحادثة التي جذبت الرأي العام هناك في وقتها، نافية في الوقت ذاته المزاعم التي قالت أنه سعودي.