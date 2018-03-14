اللجنة الشرعية تعقد أولى جلساتها للنظر في قضية الطفل ” جسار “

نايف السالم(صدى):

تشرع اللجنة الطبية الشرعية بجدة، اليوم الأربعاء، في عقد أولى جلسات قضية الطفل ” جسار ” ، الذي تعرض لخطأ طبي العام الماضي، في مستشفى نمرة، عندما تم حقن شريان يده، بدلاً من الوريد؛ مما أدى لإتلاف أجزاء منها، وقرر الأطباء بترها.

وفي هذا السياق، قال والد الطفل عوض الله السلمي: ” وقفة ولي العهد لن ننساها، وهناك مرحلة أخرى للعلاج؛ تتطلب تواجد الطفل جسار في أقرب فرصة ” ، مؤكدًا على الاستمرار في مقاضاة المتسبب في الخطأ الطبي حتى النهاية.

ويجدر الإشارة إلى أن الجلسة، سيحضرها طبيب وممرضة من المستشفى المتهم في التسبب بالحادثة، وذلك في الوقت الذي طالبت اللجنة بضرورة حضور الطفل مع والديه للجلسة.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تكفل بعلاج الطفل ” جسار ” ، حيث سافر إلى ألمانيا؛ لإكمال علاجه، ونجح أطباء المستشفى الألماني، الذي يعالج فيه الطفل، في إنقاذ يده من البتر، واعدين إياه بزراعة أصابع جديدة، بعد بتر أصابعه الخمسة.

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