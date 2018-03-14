تراجع أسعار الذهب بعد إقالة ” تيلرسون “

علي القحطاني(صدى):

شهدت أسعار المعدن النفيس خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، تراجعًا في مستوياتها، وسط حذر المستثمرون بعد إقالة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أمس.

وتراجع سعر الذهب للتسليم الفوري هامشيًا بنسبة 0.1% إلى 1325.04 دولار للأوقية، في الحادية عشر صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما انخفضت العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم أبريل بنسبة 0.14% إلى 1325.2 دولار للأوقية، في الوقت الذي استقر فيه مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام العملات الرئيسية عند 89.71 دولار.

وتسيطر موجة من الحذر على المستثمرين في ظل القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غقالة ” تيلرسون ” وتعيين مايك مومبيو خلفًا له، وسعيه لفرض رسوم جمركية على الواردات التكنولوجية ومنتجات الاتصالات الصينية.