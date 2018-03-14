إطلاق نظام التطوع بالدفاع المدني خلال أشهر .. والالتماس الكهربائي المسبب الرئيسي للحوادث

سعيد العجل(صدى):

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، عن إطلاق نظام التطوع بعد موافقة مجلس الوزراء عليه برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، خلال الأشهر القادمة.

وأكد مساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤون السلامة اللواء عبدالرحمن الحسيني، خلال المؤتمر الصحفي للدفاع المدني، أن المديرية تحرص على القيام بمهامها على الوجه الأكمل، لافتًا إلى أنهم يتعاملون مع الحوادث في الثواني الذهبية وليس بالدقائق والساعات.

وأوضح ” اللواء الحسيني ” أن أسباب الحرائق تتمثل غالبًا في السلع والأدوات المقلدة، بينما قال مساعد المدير العام للعمليات العميد الدكتور حمود الفرج: ” أن عمل الدفاع المدني لا يقتصر على الداخل فقط بل يمتد لمساعدة الدول الصديقة والشقيقة كذلك. ”

وأشار العميد الفرج، خلال المؤتمر، إلى أننا: ” قادرون على تحقيق الآمال و التطلعات من خلال رؤية2030 وبرنامج التحول الوطني. ” ، مضيفًا: ” وقعنا مذكرة تفاهم مع جامعة الإمام في جانب العمل التطوعي. ”

وفي السياق نفسه، أكد العقيد الدكتور سعد سعيد القحطاني، مدير الإدارة العامة للتوعية الوقائية، القيام بحملة شاملة مع أحد الشركات من أجل توعية المواطنين والمقيمين بالتوعية والسلامة، موضحًا أن الالتماس الكهربائي هو المسبب الرئيس للحوادث.

وتابع ” العقيد القحطاني ” أن: ” وجود كواشف الحريق وطفايات الحريق بالمنزل سبب بعد الله بتخفيف أضرار الحريق. ” ، مواصلًا: ” أغلب الحوادث الليلة نتج عنها وفيات وإصابات. ”