بالصور .. سيرين عبد النور تستعد لسبوع مولودها الثاني ” كريستيانو “

نورة الشهري(صدى):

نشرت الفنانة سيرين عبد النور صور عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت فيها علب الحلوى مكتوب عليها اسم مولودها الثاني ” كريستيانو ” ، والتي تترقب وضعه قريبًا، وذلك استعدادًا للأحتفال بالسبوع الخاص به بعد وضعه خلال أيام.

حيث كشفت سيرين خلال حلقة تليفزيونية عُرضت مؤخرًا، أن طفلها الذي تنتظره ذكر، واستقرت على اسم ” كريستيانو ” ليكون اسم مولودها الذي تنتظره خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد ما أعلنت أنها في الأشهر الأخيرة من حملها.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال سيرين عبد النور الفنية، كان كليبها ” إذا بدك يانى ” ، وهو من كلمات وألحان عماد فرح توزيع روجى أبى عقل.