بالصور .. سيرين عبد النور تستعد لسبوع مولودها الثاني ” كريستيانو “
نشرت الفنانة سيرين عبد النور صور عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت فيها علب الحلوى مكتوب عليها اسم مولودها الثاني ” كريستيانو ” ، والتي تترقب وضعه قريبًا، وذلك استعدادًا للأحتفال بالسبوع الخاص به بعد وضعه خلال أيام.
حيث كشفت سيرين خلال حلقة تليفزيونية عُرضت مؤخرًا، أن طفلها الذي تنتظره ذكر، واستقرت على اسم ” كريستيانو ” ليكون اسم مولودها الذي تنتظره خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد ما أعلنت أنها في الأشهر الأخيرة من حملها.
والجدير بالذكر أن آخر أعمال سيرين عبد النور الفنية، كان كليبها ” إذا بدك يانى ” ، وهو من كلمات وألحان عماد فرح توزيع روجى أبى عقل.
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3710 ] نشر منذ 1 ساعة
ناااعمه😘😍
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27510 ] نشر منذ 1 ساعة
هذي حبيبة قلبي
سيرو
توصلني منها أجمل هدايا فالأعياد
من رد تاغ
دبي😘😘😘
fvdi[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 29 دقيقة
بخت من دفقه في هالوردة وهي حامل …. شي