وظائف شاغرة بشركة ” رضوى ” الغذائية في جدة

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة ” رضوى ” الغذائية، عبر موقعها الإلكتروني، توافر وظيفة هندسية شاغرة للرجال، بمسمى وظيفي ” مهندس دعم ” ، من أجل العمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

واشترطت الشركة، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب الآلي، مع وجود خبرات سابقة.

وبيَنت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 مارس 2018م، ويستمر حتى تاريخ 13 يونيو 2018م.

وذكرت الشركة، أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول الرابط التالي: هنا .