” صدارة للكيماويات ” تتيح وظائف شاغرة للعمل بالجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة صدارة للكيميائيات، وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات عدة؛ للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأشارت الشركة، إلى أن الوظائف المتاحة، هي:

1-مهندس إنتاج: درجة البكالوريوس في تخصصات: ” الهندسة الميكانيكية، أو الكهربائية ” ، أو أي مجال هندسي ذي الصلة.

2-فني مختبر مراقبة الجودة: الدرجة الجامعية في تخصص الكيمياء التحليلية.

3-أخصائي الرواتب: درجة البكالوريوس في تخصص نظم المعلومات الإدارية، أو أي مجال ذي الصلة.

ويبدأ التقديم من تاريخ 13 مارس 2018م، عبر الرابط هنا .