” صدارة للكيماويات ” تتيح وظائف شاغرة للعمل بالجبيل
أتاحت شركة صدارة للكيميائيات، وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات عدة؛ للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.
وأشارت الشركة، إلى أن الوظائف المتاحة، هي:
1-مهندس إنتاج: درجة البكالوريوس في تخصصات: ” الهندسة الميكانيكية، أو الكهربائية ” ، أو أي مجال هندسي ذي الصلة.
2-فني مختبر مراقبة الجودة: الدرجة الجامعية في تخصص الكيمياء التحليلية.
3-أخصائي الرواتب: درجة البكالوريوس في تخصص نظم المعلومات الإدارية، أو أي مجال ذي الصلة.
ويبدأ التقديم من تاريخ 13 مارس 2018م، عبر الرابط هنا .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 9183 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالتوفيق للسعوديين