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” صدارة للكيماويات ” تتيح وظائف شاغرة للعمل بالجبيل

” صدارة للكيماويات ” تتيح وظائف شاغرة للعمل بالجبيل
فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة صدارة للكيميائيات، وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات عدة؛ للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأشارت الشركة، إلى أن الوظائف المتاحة، هي:

1-مهندس إنتاج: درجة البكالوريوس في تخصصات: ” الهندسة الميكانيكية، أو الكهربائية ” ، أو أي مجال هندسي ذي الصلة.
2-فني مختبر مراقبة الجودة: الدرجة الجامعية في تخصص الكيمياء التحليلية.
3-أخصائي الرواتب: درجة البكالوريوس في تخصص نظم المعلومات الإدارية، أو أي مجال ذي الصلة.

ويبدأ التقديم من تاريخ 13 مارس 2018م، عبر الرابط هنا .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 9183 ] نشر منذ 2 ساعتين

بالتوفيق للسعوديين

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