آل الشيخ: إقالة دياز جاءت متأخرة.. ونعمل على أزمة الحكام مع شخصية كبيرة
كشف رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، عن سعي الهيئة للعمل على أزمة الحكام .
وقال ” آل الشيخ ” : ” موضوع الحكام نعمل عليه الآن مع شخصية كبيرة لا نقدر نفصح عنها إن شاء الله إلا بعد المونديال “.
وفي سياق أخر، بشأن مشاركة الأخضر في مونديال روسيا 2018 قال : ” نسعى لمشاركة أفضل في المونديال من المشاركات السابقة ” .
وعن أزمة الهلال الأخيرة وإقالة رامون دياز عقب الإخفاق في مباريات دوري أبطال آسيا، قال ” آل الشيخ ” : ” لو كنت مكان الأمير نواف بن سعد لأقلت دياز قبل فترة طويلة من إقالته هذه، خاصة بعد البطولة الآسيوية بفترة بسيطة لأنها وضحت المشاكل في بعد ما ابتعد إدواردو وخربين “.
سعودي ولابو فهد جنود[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
كشف بلسانه انه وراء الاقاله
مدرب وطني[ عدد التعليقات: 1236 ] نشر منذ 2 ساعتين
من خبرتي في المدربين الاجانب 3 بطولات محلية يحققها مع النادي وبعده ينخفض مستوي الفريق ومن امثلة ذلك مدربين الهلال السابقين و ريمون دياز اخرهم حقق بطولتين للزعيم وبعد انخفض مستوي الفريق والاهلي كذلك حقق 3 بطولات مع المدرب السويسري جرتش وبعده انخفض مستوها وكذلك النصر حقق بطولتين الدوري 2014 و2015 مع كارينو وبعدها انخفض مستوها ومن قبل الاتحاد والشباب ايضا البطل لايبقي بطل مدي الدهر مثل البرزيل كان له امجاد لاكن الكرة الالمانية والاسبانية تفوقت عليه الان