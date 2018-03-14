آل الشيخ: إقالة دياز جاءت متأخرة.. ونعمل على أزمة الحكام مع شخصية كبيرة

ماجد محمد(صدى):

كشف رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، عن سعي الهيئة للعمل على أزمة الحكام .

وقال ” آل الشيخ ” : ” موضوع الحكام نعمل عليه الآن مع شخصية كبيرة لا نقدر نفصح عنها إن شاء الله إلا بعد المونديال “.

وفي سياق أخر، بشأن مشاركة الأخضر في مونديال روسيا 2018 قال : ” نسعى لمشاركة أفضل في المونديال من المشاركات السابقة ” .

وعن أزمة الهلال الأخيرة وإقالة رامون دياز عقب الإخفاق في مباريات دوري أبطال آسيا، قال ” آل الشيخ ” : ” لو كنت مكان الأمير نواف بن سعد لأقلت دياز قبل فترة طويلة من إقالته هذه، خاصة بعد البطولة الآسيوية بفترة بسيطة لأنها وضحت المشاكل في بعد ما ابتعد إدواردو وخربين “.