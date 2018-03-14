بالفيديو.. نبيل شعيل يتحدث عن أغرب ما حدث له بالحرم المكي

أماني الغامدي(صدى):

حل النجم الكويتي نبيل شعيل ضيفًا في لقاء تليفزيوني على إحدي الفضائيات، وأثناء وجوده تحدث عن أغرب موقف تعرض له في الحرم المكي.

حيث قال شعيل : ” إنه أثناء طوافه بالمسعى في الحرم المكي، تفاجأ بصوت عال من خلفه يصرخ في الناس قائلًا : ” تحرك .. امشي”، وأوضح ” شعيل أنه استغرب الصوت العالي وأخذ طرف ملابس الإحرام على كتفه، وكاد أن يغادر المسعى”.

مضيفًا أنه أثناء التفاته، تصادف بالشخص الذي كان يصرخ في الناس بالمسعى، فنظر إليه وقال متعجبًا: ” نبيل شعيل!!”، فما كان رد “شعيل عليه، إلا بقوله: ” ايش شايف انت .. بيت الله مش بيت أبوك هو”، وضحك الأخير على الموقف الذي حدث له.