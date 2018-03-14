طلاب المملكة حرصوا على المشاركة في يوم الشعوب بالقاهرة

رحاب فتحي(صدى):

رعت الملحقية الثقافية لسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ، مشاركه الطلاب السعوديين الدارسين في جامعة المنصورة في احتفال ” يوم الشعوب الرابع ” الذي تنظمه الجامعة كل عام، وقد حرصت الملحقية على مشاركة الطلاب السعوديين في مثل هذا الحدث والذي يهدف إلى دعم أواصر الترابط الآخوي بين الطلاب من مختلف طلاب البلاد العربية والإسلامية.

لمزيد من التعاون والتعارف بين الطلاب .ونقل الصوره الحقيقة والمشرقه عن تاريخ المملكة وحاضرها ومستقبلها المضي من خلال المشاريع المستقبلية ورؤيتها 2030.

ومن جانبه رحب رئيس الجامعة أ.د/ محمد حسن القناوى في بداية اللقاء بمسئولي الملحقية الثقافية السعودية مؤكدا على حرص الجامعة الدائم على الاهتمام بأحوال الطلاب الوافدين والسعوديين بوجهة خاص فهم سفراء لوطنهم في مصر، مشيدا بجدية طلاب المملكة في تحصيل العلم والمعرفة .

وفي نفس السياق قام الطلاب السعوديين المشاركين بتقديم صورة مصغرة عن ثقافة وحضارة وتاريخ وتراث وطنهم السعودي لزملائهم الطلاب وهو ما نجح فيه الطلاب بالفعل من عرض تراثي للعرضة النجدية والفلوكلور الشعبي السعودي.

وتزامن مع هذا الحفل الاحتفاء عقد اجتماع مع مسؤلي الجامعة لبحث ومناقشه جميع الإشكاليات التي تواجه الطلاب السعوديين ، وإزالة كافة العقبات التي من شأنها تعيق مسيرتهم التعليمية والعلمية، وتطرق اللقاء إلى عرض الإمكانيات والتطورات التي صاحب الأقسام في الملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة والعمل على تقديم خدمات جيدة وسريعة للطلاب السعوديين الدارسين في مصر مما يسهل مهمتهم التي اتوو من اجلها.