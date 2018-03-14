وظائف إدارية وفنية شاغرة بشركة التصنيع الوطنية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير فأعلى، في عدد من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام، والجبيل، وذلك وفقًا للمسميات التالية:

– مشغل مكينات ” الرياض ” .

– مشغل صيانة بطاريات ” الرياض ” .

– مهندس ثالث سلامة ” الجبيل ” .

– محلل ثالث تميز الأعمال ” الرياض ” .

– مدير مبيعات المنطقة ” الرياض ” .

– منسق التشغيل والصيانة ” الدمام ” .

– مشغل أول البولي بروبلين ” الجبيل ” .

– مسؤول الأداء ” الجبيل ” .

– مسؤول الألياف ” الجبيل ” .

– مستشار أول ” الرياض ” .

– أخصائي البنية التحتية ” الرياض ” .

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 مارس 2018م، وناشدت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المعلنة، من خلال الرابط التالي: هنا