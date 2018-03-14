ويليان يكشف عن سلاح تشيلسي للإطاحة بالبرسا في الكامب نو

نواف السالم(صدى):

قبل موقعة نارية على الكامب نو بين تشيلسي، وبرشلونة في إطار إياب دوري أبطال أوروبا، كشف ويليان نجم تشيلسي، عن سلاح فريقه في مواجهة البرسا، اليوم الأربعاء.

وأشار ويليان إلى أن تشيلسي سوف يعتمد على سلاح الهجمات المرتدة، والدفاع بعدد كبير من اللاعبين؛ للتغلب على برشلونة.

وقال ويليان: ” نعلم أن الملعب هناك كبير ويجب أن نلعب معاً، ونحاول بأكبر قدر ممكن ألا نستقبل أي هدف وننفذ هجمات مرتدة أيضًا “.

وتابع: ” أنا سعيد بمستواي وأنا سعيد بأهدافي التي سجلتها. لكني أريد المزيد وكذلك يريد الفريق. نحن نحترم برشلونة وهو يضم لاعبين رائعين وهو فريق كبير. نحن نريد أن نؤدي عملاً مثالياً حتى نصل إلى الدور التالي “.

يجدر الإشارة إلى أن تشيلسي والبرسا تعادلا 2-2 في الكامب نو، في 2012، ليطيح آنذاك بحامل اللقب بالتفوق عليه 3-2 في مجموع المباراتين ويبلغ النهائي، وفاز تشيلسي باللقب بركلات الترجيح على حساب بايرن ميونخ.