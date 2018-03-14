الأمير فيصل بن خالد يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 11 بجامعة الحدود الشمالية

سعيد العجل(صدى):

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية الثلاثاء القادم , حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة الحدود الشمالية الدفعة الحادية عشرة في جميع فروع الجامعة , وذلك بمقرها بمدينة عرعر ” كلية المعلمين سابقاً ” .

وعدّ معالي مدير جامعة الحدود الشمالية الدكتور سعيد بن عمر آل عمر ، رعاية سمو أمير المنطقة لحفل التخرّج, حافزا كبيرا للطلاب والطالبات لمواصلة التميز والتفوق في سبيل خدمة الدين والمليك والوطن وامتدادا لدعم سموه ورعايته لفعاليات الجامعة التي تفخر في هذا اليوم بجني الطلاب والطالبات لثمار مستقبلهم ، مبيناً أن هذه الكوكبة من طلاب وطالبات الجامعة تخرجوا في تخصصات نوعية يحتاجها سوق العمل المحلي .

ونوه الدكتور آل عمر بأن الحفل سيكون موحداً لجميع الخريجين من الطلاب في عرعر وطريف ورفحاء بمقر الجامعة في عرعر.