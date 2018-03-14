زيادة التمويل العقاري إلى 502 مليار ريال بحلول 2020

حمود العنزي(صدى):

كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل، اليوم الأربعاء، خلال منتدى صندوق التنمية العقارية، عن سعي الوزارة لزيادة حجم التمويل العقاري إلى 502 مليار ريال من 290 حاليًا، وذلك بحلول 2020.

وأوضح ” الحقيل ” قائلًا: ” أن العمل جار من أجل تسهيل الحصول على التمويل بحيث تزيد فرص حصول المواطنين السعوديين عليه إلى خمسة أمثال ما كان في الماضي. ”

ومن الجدير بالذكر، أنه تسعى الحكومة لإنعاش الاقتصاد وتحقيق رؤية 2030؛ بزيادة النشاط في السوق العقارية.

التمويل العقاري، الإسكان، التنمية