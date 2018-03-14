زيادة التمويل العقاري إلى 502 مليار ريال بحلول 2020
كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل، اليوم الأربعاء، خلال منتدى صندوق التنمية العقارية، عن سعي الوزارة لزيادة حجم التمويل العقاري إلى 502 مليار ريال من 290 حاليًا، وذلك بحلول 2020.
وأوضح ” الحقيل ” قائلًا: ” أن العمل جار من أجل تسهيل الحصول على التمويل بحيث تزيد فرص حصول المواطنين السعوديين عليه إلى خمسة أمثال ما كان في الماضي. ”
ومن الجدير بالذكر، أنه تسعى الحكومة لإنعاش الاقتصاد وتحقيق رؤية 2030؛ بزيادة النشاط في السوق العقارية.
التمويل العقاري، الإسكان، التنمية
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